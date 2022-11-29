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  • Казахстан-Франция: как налажены торговые отношения между странами
Иллюстративное фото Сегодня, 17:47
141
Сегодня, 17:47
141
Фото: Иллюстративное фото

Казахстан-Франция: как налажены торговые отношения между странами

Товарооборот между Казахстаном и Францией за январь-сентябрь 2022 года составил 2,5 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Миннацэкономики РК.

Экспорт из Казахстана во Францию вырос на пять процентов и составил 1,9 миллиарда долларов.

Основные экспортируемые товары:

  •  нефть сырая - 1,7 миллиарда долларов (с долей 89,8 процента);
  • уран - 146,5 миллиона долларов (7,6 процента);
  • титан и изделия из него - 28 миллионов долларов (1,5 процента);
  • сера - 10,2 миллиона долларов (0,53 процента);
  • водород, газы инертные и прочие неметаллы - 1,9 миллиона долларов (0,1 процента);
  • двигатели и генераторы электрические - 1,3 миллиона долларов (0,07 процента).

Импорт в Казахстан из Франции за январь-сентябрь вырос на 8,1 процента и составил 512,6 миллиона долларов.

Основными товарами импорта являются: 

  • вакцины, сыворотки из крови, кровь - 40,5 миллиона долларов (с долей 7,9 процента);
  • двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины - 36,9 миллиона долларов (7,2 процента);
  • лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи - 36,7 миллиона долларов (7,2 процента);
  • электроды угольные - 22,4 миллиона долларов (4,4 процента);
  • аппаратура радиолокационная, радионавигационная - 17,1 миллиона долларов (3,3 процента);
  • трансформаторы электрические - 15,1 миллиона долларов (2,9 процента);
  • смеси душистых веществ - 12,7 миллиона долларов (2,5 процента);
  • гербициды - 11,9 миллиона долларов (2,3 процента).
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#экономика #Казахстан #Франция #торговля
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:47
141
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