Казахстан-Франция: как налажены торговые отношения между странами

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Товарооборот между Казахстаном и Францией за январь-сентябрь 2022 года составил 2,5 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Миннацэкономики РК.

Экспорт из Казахстана во Францию вырос на пять процентов и составил 1,9 миллиарда долларов.

Основные экспортируемые товары:

нефть сырая - 1,7 миллиарда долларов (с долей 89,8 процента);

уран - 146,5 миллиона долларов (7,6 процента);

титан и изделия из него - 28 миллионов долларов (1,5 процента);

сера - 10,2 миллиона долларов (0,53 процента);

водород, газы инертные и прочие неметаллы - 1,9 миллиона долларов (0,1 процента);

двигатели и генераторы электрические - 1,3 миллиона долларов (0,07 процента).

Импорт в Казахстан из Франции за январь-сентябрь вырос на 8,1 процента и составил 512,6 миллиона долларов.

Основными товарами импорта являются: