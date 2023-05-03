Казахстан экспортирует автомобили в Таджикистан - Жумангарин о товарообороте между странами

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Таджикистан является одним из ключевых партнёров Казахстана в регионе, торговля с которым ежегодно демонстрирует положительную динамику. О намерениях по усилению двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Таджикистаном, рассказал заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин на бизнес-форуме в столице, передаёт BaigeNews.kz. Мероприятие проходит в преддверии государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан.

По словам Серика Жумангарина, наша страна нацелена на дальнейшую работу с Таджикистаном по самому широкому спектру направлений. Торговля между странами за 2022 год выросла на 18,5 процентов и составила 1,4 миллиардов долларов США. Казахстанский экспорт вырос на 9,7% и составил 877,6 миллиона долларов США.

Министр отметил, что данный рост обусловлен ростом поставок таких товаров, как:

пшеница - на 29,3 процента или на 70,2 млн. долл. США (с 239,7 до 309,9 млн. долл. США);

маргарин - рост в 7,6 раз или на 15,7 млн. долл. США (с 2,4 до 18,1 млн. долл. США);

масло подсолнечное - на 42,2 процента или на 13 млн. долл. США (с 30,8 до 43,8 млн. долл. США);

ячмень - рост в 2,3 раза или на 9,1 млн. долл. США (с 7,0 до 16,2 млн. долл. США);

прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие, цианиды, оксиды и гидроксиды алюминия.

"Импорт Таджикистана также показал рост на 37,9 процентов и составил $501,4 миллиона. Это руды и концентраты медные, фрукты сушеные, смеси орехов или сушеных плодов, воды, минеральные и газированные, овощи и фрукты. Рад также отметить, что в текущем году, мы видим продолжение этой тенденции. Так, экспорт из Казахстана в Таджикистан за первый квартал вырос на 21,74 процентов и составил $197,5 миллионов. Таким образом, хочу констатировать, что поставленная задача Главами наших стран по доведению товарооборота между нашими государствами до $1 миллиарда успешно выполнена", - сказал Жумангарин.

По его прогнозам, совокупный потенциал торговли в нашем центральноазиатском регионе составляет более 10 миллиардов долларов США.

"На текущий момент в Казахстане функционирует 418 совместных с Таджикистаном предприятий, из которых 416 являются малыми. Объём вложенных Казахстаном инвестиций в экономику Таджикистана с 2005 года составил порядка $132 миллионов, приток инвестиций из Таджикистана составляет порядка $21 миллионов. Уверен, что с окончанием пандемии, мы нарастим наше взаимодействие по всем направлениям сотрудничества. Cо временем крепнут и деловые связи между представителями бизнес-кругов наших стран. Уже сейчас мы видим потенциал во взаимной торговле, в частности, Казахстан имеет потенциал наращивания своего экспорта по 60 товарным позициям на общую сумму в $140 миллионов. Это товары обработанной продукции, по которым идёт положительный рост поставок", - сообщил министр.

Жумангарин также отметил, что Казахстан на протяжении определенного времени экспортирует свою автомобильную продукцию на рынок Таджикистана.

"2017-2018 годах в Таджикистан поставлено 147 единиц автомобилей марки JAC и 10 единиц автомобилей Peugeot. В конце 2021 года был подписан контракт на поставку дополнительно 175 единиц автомобилей бренда JAC производства ТОО "СарыаркаАвтоПром" 50 единиц, из которых были отгружены в Таджикистан в 2022 году. Городские кроссоверы JAC S3 отечественной сборки формируют таксопарк города Душанбе", - сказал он.

По мнению министра, торговля в области сельского хозяйства должна стать основой двустороннего сотрудничества.