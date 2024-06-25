Казахстан экспортировал в Китай первую за два года партию говядины

После снятия в 2024 году МСХ РК ограничения по ящуру, ТОО "Meat Processing and Service" экспортировало в КНР 20 тонн говядины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

В ведомстве напомнили, что временные ограничения со стороны КНР по ящуру, введенные в 2022 году, были сняты 7 февраля 2024 года.

Решение об отмене запретов было принято после официального визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в 2023 году, в ходе которого Глава государства отметил готовность Казахстана поставлять в Китай продукцию животноводства.

Ряд переговоров были проведены заместителем премьер-министра РК Сериком Жумангариным, а в ноябре 2023 года состоялась официальная встреча министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова с председателем Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа.

Предприятие работает в Алматинской области с 2009 года и специализируется на переработке и консервировании мяса КРС и МРС, откорме и убое.

Поголовье скота в компании превышает 1,2 тыс. голов скота, имеется откормочная база с единовременным содержанием 3 тыс. голов скота.

Производительность предприятия по переработке мяса составляет 200 голов КРС за 10 часов и 1000 голов мелкого рогатого скота. Налажена оптовая торговля мясом Ираном, Оманом, Бахрейном.

Китайская сторона провела оценку рисков по гриппу птиц и ящуру. В декабре в рамках визита в Казахстан группы экспертов ГТУ КНР и Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая был проведен аудит деятельности ветеринарной службы на предмет обеспечения достаточного контроля за вышеупомянутыми заболеваниями.