Казахстан экспортировал продукции машиностроения на 3,8 млрд долларов США

В промышленности Казахстана машиностроение занимает 6%, в ВВП – более 3%, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на отечественный Союз машинострои­телей.

Для сравнения в развитых странах на долю отрасли приходится в среднем от 30 до 50% производимой промышленной продукции. Так, в Германии данный показатель составляет 54%, в Японии – 51%, Италии – 36%, Китае – 35%.

"Казахстанское машиностроение продолжает планомерно и динамично развиваться. Этому способствует как поддержка со стороны государства, так и собственные усилия отечественных производителей. С 2019 года Глава государства взял на личный контроль вопросы машиностроения. Принят Закон о промышленной политике. Создан Фонд развития промышленности. Международный центр нефтегазового машиностроения. Ведется работа по обеспечению отечественных машиностроителей доступным сырьем", - сообщили в Союзе.

Дорожная карта предусматривает эффективное развитие не только машиностроительных предприятий, но и широкого круга предприятий обрабатывающей промышленности. Вклад машиностроительной отрасли в обрабатывающую промышленность достиг 15%. В 2022 году экспортировано продукции машиностроения на 3,8 миллиарда долларов США.

Объем инвестиций в основной капитал отрасли машиностроения и металлообработки - 119 миллиардов тенге. Сегодня в стране действует более 3 тысяч предприятий отрасли машиностроения и металлообработки, где работают около 120 тысяч человек.

"Наряду с достижениями имеются нерешенные вопросы. Остро стоит вопрос с доступным финансированием. Отрасль машиностроения является капиталоемкой с невысокой рентабельностью 7-10%. Сегодня в банках второго уровня практически невозможно получить заем. Высокие ставки кредитования под 20%, завышенные требования к залоговой базе не позволяют полноценно развивать производство", - пожаловались машиностроители.

Также, есть вопросы с обеспечением предприятий отрасли исходными материалами (сырьем), что негативно сказывается на уровне загрузки их производственных мощностей. Отмечается высокая импортозависимость.

Общий объем импорта обработанных товаров в Казахстане за 2022 год составил 50 миллиардов долларов США, из них 20 млрд долларов или 40% машиностроительная продукция. Наш внутренний рынок машиностроения более чем на 70% зависит от импортной продукции.

"Основные производственные фонды в отрасли критически нуждаются в обновлении. Износ оборудования в среднем составляет 60-70%. Модернизация также затруднена из-за высоких ставок кредитования банков второго уровня", - сообщили в Союзе машиностроителей.

Для решения имеющихся проблем и дальнейшего развития казахстанского машиностроения в настоящее время по поручению главы государства разрабатывается Комплексный план развития отрасли на 5 лет. Он позволит придать новый импульс и создать стимулы для повышения конкурентоспособности и поддержки отечественных производителей.

В проекте Комплексного плана определены основные направления развития машиностроения: нефтегазовое, горно-металлургическое, сельскохозяйственное, электротехническое, электронное, железнодорожное, автомобилестроение, оборонная и авиационная промышленность.

Основная цель Комплексного плана: сокращение импортозависимости, увеличение внутристрановой ценности в закупках, привлечение инвестиций, развитие производственных и экспортных возможностей, расширение рынков сбыта для отечественной продукции, защита внутреннего рынка (техническое регулирование), совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли и другое.

Все эти меры позволят в разы увеличить объемы производства и экспорт. Обеспечить рост налогооблагаемой базы за счет увеличения объемов производства и экспортной выручки отечественных предприятий отрасли.