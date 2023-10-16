Казахстан экспортировал партию топливных сборок для китайской АЭС

Нацкомпания "Казатомпром" сообщила об успешной поставке в Китай партии тепловыделяющих сборок (ТВС), изготовленных на совместном казахстанско-китайском заводе ТОО "Ульба-ТВС", передаёт BaigeNews.kz.

В торжественной церемонии приемки ядерного топлива для Янцзанской АЭС приняли участие руководители АО "Самрук-Қазына", АО "НАК "Казатомпром", ТОО "Ульба-ТВС", China General Nuclear Power Group (CGN) и CGNPC Uranium Resources Company Limited (CGNPC-URC).

"Этот проект является доказательством того, что наши страны могут и уже реализовывают высокотехнологичные производства", - сказал на торжественной церемонии председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Завод осуществил поставку партии ТВС, содержащей более 30 тонн низкообогащенного урана. На атомной электростанции Янцзян, расположенной в провинции Гуандун на юге Китая, установлены шесть энергоблоков с реакторами CPR-1000 и ACPR-1000 мощностью 1000 МВт.

"Группа CGN уже много лет является нашим надежным стратегическим партнёром. Мы осуществили ряд успешных проектов по добыче урана, производству топливных таблеток и тепловыделяющих сборок. Я уверен, что благодаря налаженной совместной работе все направления нашего сотрудничества будут и впредь успешно реализовываться", - отметил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов.

С момента запуска ТОО "Ульба-ТВС" продолжает наращивать объемы для выхода на полную производственную мощность - 200 тонн урана в виде ТВС.

Завод "Ульба-ТВС" имеет гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед. Запуск инновационного производства позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций.