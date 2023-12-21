Казахстан эффектно завершил отбор на ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана в заключительном матче отбора на Чемпионат мира-2024 по футзалу обыграла на выезде команду Румынии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча группы A Элитного раунда в Бухаресте, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Казахстана. В первом тайме на восьмой минуте Чингиз Есенаманов забил первый гол. Во второй половине встречи Биржан Оразов установил окончательный счёт.

Эта встреча не носила турнирного значения, поскольку Казахстан досрочно гарантировал себе участие на чемпионате мира, который пройдёт в 2024 году в Узбекистане.

Подопечные Пауло Рикардо Кака (возглавляет сборную Казахстана по футзалу с 2018 года - прим. ред.) показали в элитном раунде стопроцентный результат, заработав 18 очков из 18-ти возможных. Помимо победы в Бухаресте, Казахстан дважды обыграл Нидерланды (2:0, 2:0) и Азербайджан (4:2, 3:2), а также победил Румынию (4:3) на своём поле.

Победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.