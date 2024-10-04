Казахстан движется в правильном направлении в финансировании судебной системы – CEРEJ

Президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEРEJ) Франческо Депаскуале в интервью корреспонденту BaigeNews.kz положительно оценил развитие судебной системы Казахстана.

Спикер отметил, что Казахстан предпринял усилия для того, чтобы обеспечить право доступа к правосудию. Особенно глава CEРEJ доволен мерами, направленными на обеспечение доступа к правосудию уязвимых групп населения, таких как жертвы насилия, лица с ограниченными возможностями.

Франческо Депаскуале считает, что Казахстан делает правильные шаги и в финансировании судебной системы.

"Через две недели будет опубликован отчёт, в котором CEРEJ уделит особое внимание доступу к правосудию, который также включает финансовую доступность правосудия. Информация, предоставленная нам, показывает, что в Казахстане в части распределения бюджета судебной системе вы движетесь в правильном направлении. Вы недавно ввели новую бюджетную систему, которая должна обеспечить адекватное финансирование судебной системы, обеспечивая чёткое понимание и равные возможности. Однозначно это будет на пользу", - сказал Депаскуале.

Такие инвестиции, по словам иностранного эксперта, очень важны, поскольку хорошо структурированы, а адекватный бюджет в свою очередь необходим для качественной и надёжной судебной системы.

"Я думаю, что такая ситуация является очень положительной, поскольку выделяется необходимый бюджет и финансирование для судебной системы. Мы это хорошо понимаем и высоко оцениваем ваши усилия, несмотря на то, что Казахстан всё ещё является растущей страной", - подчеркнул он.

В дополнение к этому Депаскуале отметил высокие показатели эффективности судебной системы Казахстана. Он привёл в пример статистику 2020 года, где резкое сокращение сроков рассмотрения дел в разных инстанциях демонстрирует успешность реформ.

"В 2020 году, например, в Казахстане за гораздо меньший срок, чем в других государствах, были рассмотрены дела в нескольких инстанциях. Такие результаты важны для восприятия казахстанской судебной системы как эффективной", - подметил Франческо Депаскуале.

Кроме того, президент CEРEJ подчеркнул значительный уровень цифровизации в Казахстане, который является одним из самых продвинутых в мире. Он отметил, что активное участие судей в процессе цифровизации – это необходимый элемент для успешной судебной системы, так как именно они играют ключевую роль в реализации правосудия.

"Уровень цифровизации в Казахстане самый продвинутый, причём цифровизация активно развивается в разных областях. Мы опять же приветствуем такие усилия. Цифровизация без участия судей невозможна. Цифровизация служит хорошим инструментом для самих судей расширять свою работу и выполнять её ещё более качественно", - подчеркнул он.

Депаскуале добавил, что в будущем CEРEJ планирует разработать индикаторы, позволяющие сравнивать уровень цифровизации не только внутри Казахстана, но и с другими странами. Это будет способствовать лучшему пониманию практик и достижений в области судебного администрирования.