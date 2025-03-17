Диверсификация экономики, увеличение притока инвестиций, развитие промышленности, масштабные общественно-политические реформы. Последние шесть лет в стране прошли под эгидой прогресса во всех этих направлениях и под руководством Касым-Жомарта Токаева. Как отметил премьер-министр Олжас Бектенов, за это время Казахстан, несмотря на многочисленные вызовы, начиная от пандемии коронавируса и до глобальной геополитической напряженности, смог достичь значительных результатов в экономическом развитии. Подробнее об итогах проделанной в стране работы BaigeNews.kz рассказал почетный энергетик и эколог Арман Кашкинбеков.

- Арман Каирберлиевич, глава государства поставил в качестве первоочередной задачи диверсификацию экономики. Какая работа проделана в данном направлении, а также какие меры помогут нам уйти от сырьевой экономики?

- На мой взгляд, данная задача является стратегической и вполне реалистичной. Со времен Советского Союза промышленность страны носила очевидную сырьевую направленность, без больших переделов, то есть конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Существовавший подход себя оправдал в тот период и в первые годы независимости, позволил обеспечить рост экономики, преодолеть падение ВВП, построить новую столицу, гарантировать рынки сбыта для производимой продукции, а значит рабочие места для сотен тысяч казахстанцев, достойный уровень жизни и уверенность в завтрашнем дне.

Наши родители и предки, высококвалифицированные инженеры и специалисты, построили большинство заводов и энергостанций, об этом надо всегда помнить и быть благодарными. Однако, 21-й век принес с собой ускорение научно-технического прогресса, развитие новых высокотехнологичных отраслей, а значит запрос на модернизацию промышленности и производства с целью сохранения и приумножения региональной и глобальной конкурентоспособности товаров, работ и услуг Made in Qazaqstan.

За последние 6 лет мы видим значительное увеличение ВВП страны до 288 миллиардов долларов, впервые за все годы существования hеспублики. Обрабатывающая промышленность зафиксировала рост в 31,4%, строительства в 96,3%, реализованы сотни и тысячи инвестиционных проектов на триллионы тенге. Выделяется успешно развивающееся машиностроение, прирост промышленного производства в 20,3%. Как говорится, цифры говорят сами за себя.

Многие реализуемые инвестиционные проекты носят долгосрочный характер, поэтому их исполнение имеет важный стратегический эффект как в настоящем, так и будущем. Перед нами стоит очень важная задача по удвоению ВВП. Дальнейшими задачами видятся увеличение коэффициента энергосбережения и энергоэффективности нашей высоко энергоемкой промышленности, запуск новых чистых производств, в том числе с учетом требований стран-импортеров нашей продукции, что в итоге должно привести к увеличению благосостояния населения, занятого рабочими профессиями в реальном секторе экономики, весьма актуального в текущем году и всегда в целом. Мы должны сохранить, модернизировать и обеспечить устойчивый рост промышленности и производства. С этой целью необходима ясная и выполнимая государственная отраслевая программа.

- Мы столкнулись с огромным износом энергетических и коммунальных объектов. Какие меры принимаются в данном направлении? Как на ситуацию повлияет строительство сразу нескольких АЭС?

- Да, такие проблемы всем известны, ведь мы все из регионов страны. Однако наша энергетическая инфраструктура функционирует качественно и эффективно, благодаря чему мы наблюдали одни из самых низких в мире тарифов на электричество и отопление (горячую воду) в течение десятилетий независимости.

Текущая задача нации состоит в бесперебойном функционировании данной системы в настоящем и будущем. Именно с этой целью недавно запущен Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального хозяйства до 2029 года, призванный также значительно снизить износ сетей и ввод новых мощностей. Операторами программы определены НУХ "Байтерек" и Казцентр ЖКХ. Главная задача в его четком и эффективном исполнении со стороны вовлеченных государственных органов в центре и в регионах, участии международных финансовых институтов и казахстанских предпринимателей, на которых делается очень большая ставка.

Строительство трехх АЭС призвано обеспечить устойчивое развитие энергокомплекса страны через 10 лет, когда они все будут построены и введены в эксплуатацию. Важно, что их строительство является исполнением воли народа на прошедшем референдуме. Фактически это запуск новой высокотехнологичной отрасли, прежде не существовавшей.

Однако также важно развивать чистый уголь, возобновляемую (солнечную, ветровую и гидроэнергетику) и альтернативную энергетику (водород, промышленные газы, геотермалку, газометан угольных пластов карагандинского угольного бассейна), доступные зеленые технологии. Ведь энергетика является загрязнителем атмосферы, влияющей на здоровье граждан. С целью ее устойчивого развития необходимая национальная программа развития возобновляемой и альтернативной энергетики на долгосрочную перспективу. Наши соседи по периметру государственной границы уже утвердили аналоги и приступили к реализации. Об этом я, как глава крупнейшей в стране ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана, говорю еще со времен Астана Экспо 2017.

- Президент практически в каждом выступлении подчеркивает, что Казахстан - социальное государство. В чем это проявляется, а также какие наиболее значимые изменения произошли за 6 лет?

- Именно так, в соответствии с Конституцией Казахстан утверждает себя демократическим, правовым, светским и социальным государством. Республика предпринимает большие действия по достойной поддержке всех слоев населения, с особым упором на социально-уязвимых и малоимущих граждан. Кроме того, социальность страны определяется равными возможностями для всех граждан, повышения их благосостояния и заботы со стороны государства. Наиболее значимые изменения, на мой взгляд, с экономической точки зрения это распределение части национального дохода детям, пусть пока не так много, но всегда важен первый шаг, а также возможность управлять своими пенсионными накоплениями, чего никогда не было в нашей истории.

В правовой части это продвижение выборности акимов районных центров, развитие местного самоуправления, обеспечение равных прав мужчинам и женщинам, забота о детях и молодежи. Немаловажен принцип открытого, слышащего и справедливого Казахстана. Все мы знаем, что путь в тысячу миль всегда начинается с первого конкретного шага. На мой взгляд, уже сделан далеко не один такой шаг. В нашей стране все еще много нерешенных проблем в сфере социальных отношений, справедливости и удовлетворенности общества, и над этим надо работать.

Казахстан движется по пути устойчивого развития нации, а значит благосостояния и благополучия всех граждан. Кроме того, именно сейчас закладывается необходимый фундамент под стабильное функционирование в будущем, когда население далеко превысит 20-миллионную отметку.

Применявшийся ранее лозунг "сначала экономика, потом политика" себя полностью исчерпал, все ясно поняли, что политические и экономические реформы должны идти нога в ногу. Децентрализация, выборность акимов, политическая конкуренция со стороны нескольких партий и другое – это очень важные и непростые решения, которые уже приняты. Главное – не останавливаться на достигнутом и идти дальше. Мировой опыт здесь подсказывает правильность данного направления и успешность ожидаемых итогов, главным из которых является удовлетворенность общества, реализация потенциала всех граждан страны.

Ежегодно миллионы обращений простых граждан рассматриваются государственными органами, по всем ним принимаются решения. Возможно, система далека от совершенства, но ее устойчивое функционирование уже налицо. Все мы ясно понимаем, что путь политических реформ всегда тесно связан с внешнеполитической обстановкой.

- Еще одна важная составляющая экономики - инвестиции. Какие меры способствуют наращиванию потенциала в данной сфере?

- Экономика без инвестиций обречена. С учетом меняющихся геополитических условий адаптируются и глобальные инвестиционные потоки. Все страны мира теперь конкурируют с Америкой и другими развитыми странами, а значит должны, и Казахстан не исключение, ежедневно делать свою домашнюю работу по усовершенствованию инвестиционного законодательства, разработке новых подходов и механизмов.

Наша страна является признанным лидером по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций в многие сотни миллиардов долларов, и задача состоит в удержании пальмы первенства в регионе Центральной Азии и СНГ в целом.

Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на прошедшем 4-м заседании Национального курултая в Боровом четко определил 4 приоритетных отрасли экономики для дальнейшего роста: цифровые технологии и искусственный интеллект, энергетика, агропромышленный комплекс и развитие человеческого потенциала. Зная цели, легче определить задачи для их реализации. По каждому из определенных приоритетов необходим конкретный план работ, как мы их выполним. Возможно, целесообразно создание отдельного агентства по инвестициям и реформам, напрямую подчиненного Главе государства. Ведь для успешной инвестиционной политики государства нужны эффективные реформы.

- Помимо укрепления евразийской интеграции, мы наблюдаем укрепление контактов с европейскими странами. Как бы вы могли описать роль Казахстана в мировом масштабе, а также как на это влияют личные качества Президента?

- Казахстан всегда успешно проводил многовекторную внешнюю политику, результатом которой является авторитетный статус в регионе и в мире в целом. Мы, слава Всевышнему, смогли избежать межнационального разногласия, обеспечить мир и благоденствие нации. С этой целью Казахстан активно взаимодействует со всеми соседями, а также странами мира.

Мы являемся абсолютными лидерами по объему привлеченных инвестиций, а значит в нашей стране переплетаются в синергии интересы мировых держав. Укрепление контактов с Европейским Союзом призвано обеспечить выполнение наших национальных задач, привлечение инвестиций, запуск совместных производств, трансферта технологий. Европа в настоящее время является одним из важнейших центров развития мировой экономики и инноваций, и наше активное сотрудничество идет только на пользу.

Глава государства – признанный авторитет и дипломат высочайшего уровня, его профессиональные навыки и компетенции очевидно служат на благо всей нации. Ведь большая и непростая задача в условиях глобальной нестабильности и турбулентности вести страну уверенно вперед по пути устойчивого и мирного развития.

Наши великие предки оставили нам с Вами в наследство девятую по размерам страну в мире с неисчерпаемыми природными ресурсами. Казахстан это государство с высокообразованной нацией, талантливой молодежью. Расположение страны в самом центре евразийского континента является нашим стратегическим конкурентным преимуществом, которое мы должны разумно использовать в целях роста экономики, а значит благосостояния граждан. У нас есть все, что может понадобиться для выполнения данной задачи.

В настоящее время предприняты конкретные шаги в данном направлении. Прежде всего активно развивается транспортно-логистическая инфраструктура, и мы все это видим и чувствуем каждый на своем примере, путешествуя по новым автобанам большой страны, учитывая большую разницу с тем, что было еще совсем недавно. Активно растет грузопоток по железной дороге, наши города напрямую связаны со многими мировыми хабами благодаря успешной деятельности национального авиационного перевозчика Air Astana и других. Такие success stories надо поддерживать. Наша продукция отгружается как с морпорта Актау на Каспии, так и с портов на Кавказе, Прибалтике, Китае, России, других стран. Казахстан – важнейшая транспортная составная часть большого проекта "Один пояс – один путь", кратчайшего и самого эффективного пути для товаров из Китая и Азии на европейские рынки. Да у нас нет прямого выхода к открытому морю и океанам, но и без него мы активно и весьма успешно развиваем свой транзитный потенциал.