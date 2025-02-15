В 2024 году Казахстан набрал 39 баллов в индексе восприятия коррупции, что считается наилучшим результатом за всю историю страны, передаёт BaigeNews.kz.

По словам председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, этот успех подтверждает правильность выбранного курса, однако главным ориентиром остаётся минимизация коррупционных рисков.

"Мы не просто стремимся к высоким позициям в международных рейтингах, а проводим системные реформы, чтобы граждане жили в стране, свободной от коррупции", — отметил глава Антикора.

Он также напомнил, что Казахстан реализует концепцию антикоррупционной политики на 2022–2026 годы, разработанную при участии экспертов ОЭСР. В рамках пятого раунда оценки международные специалисты положительно оценили ход реализации концепции и выдали рекомендации, выполнение которых позволит Казахстану приблизиться к передовым мировым стандартам.

Одним из ключевых шагов на этом пути станет вступление страны в Рабочую группу ОЭСР по борьбе со взяточничеством и последующая ратификация конвенции о борьбе с подкупом должностных лиц при заключении международных сделок.