Казахстан достиг рекордного уровня демографической нагрузки

В 2024 году в Казахстане была зафиксирована самая высокая демографическая нагрузка за последние десять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в текущем году на 1 тыс. трудоспособных граждан приходится 748 нетрудоспособных — пожилых и детей. В сравнении с 2014 годом показатель вырос на 27,6%. Десять лет назад в стране на 1 тыс. работающих приходилось 586 иждивенцев. Ситуацию, в которой трудоспособного населения значительно больше, чем детей и пожилых граждан, эксперты называют демографическими дивидендами. В таком случае нагрузка на бюджет из-за социальной защиты ещё относительно небольшая, и ресурсы могут перераспределяться для инвестиций в человеческий капитал. И если 10 лет назад шансы Казахстана на получение демографических дивидендов были выше, то к 2024 году они снизились.

Самая высокая демографическая нагрузка наблюдается в северных регионах РК. В Северо-Казахстанской области коэффициент составляет 886, в Костанайской — 826. Выше среднего по стране эти показатели в некоторых южных регионах — в Кызылординской (826) и Жамбылской (818) областях, а также в Шымкенте (811). Самые низкие коэффициенты отмечены в Алматы и Астане: 637 и 644 соответственно. Это связано с высокой миграционной нагрузкой этих городов.

На рост демографической нагрузки за эти годы повлияли несколько факторов: увеличилась продолжительность жизни, снизилась смертность, из-за беби-бума в период пандемии выросла рождаемость. Общая численность детей и пожилых граждан старше 65 лет в начале 2024 года достигла 7,6 млн человек. Это более 38% от общей численности населения.

Согласно результатам выборочных обследований за 2024 год, 36,3% людей в возрасте от 65 лет удовлетворены, а 63,6% частично удовлетворены своей жизнью. Со здоровьем хуже: только 28,3% довольны его состоянием, ещё 65,7% частично удовлетворены, а 5,7% не удовлетворены вовсе.

Что касается обеспеченности, здесь ситуация неоднозначная. Судя по результатам опросов, 81% пожилых посчитали, что имеют средний уровень обеспеченности, а 14,5% — уровень выше среднего. Малообеспеченными себя назвали 0,1% опрошенных. Когда же пожилым респондентам задавали вопросы о различных лишениях, их ответы косвенно подтвердили, что пенсионеров с небольшим доходом на самом деле значительно больше, чем 0,1%. Например, 5,3% казахстанцев пенсионного возраста не могут позволить себе хотя бы раз в два дня есть горячие блюда с мясом или рыбой, 3,1% граждан старше 58/63 лет не могут обеспечить тепло в своём доме. Почти 4% опрошенных не хватает денег, чтобы заменить износившуюся одежду и обувь на новую. В случае, если появятся небольшие непредвиденные расходы (30–40 тыс. тг), 24,1% пожилых не смогут закрыть эти нужды без займов или финансовой помощи близких.