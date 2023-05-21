Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея

Фото: sports.kz

Сборная Казахстана сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею на следующий год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это случилось после того, как сборная Словакии победила на ЧМ-2023 команду Словении — 1:0.

Таким образом, даже если Словения завтра выиграет у Казахстана в основное время в заключительном матче, этого ей окажется недостаточно, чтобы остаться в элите: словенцы максимум наберут три очка (пока же у них очков в активе нет).

У Казахстана — четыре очка, и перед последней игрой в группе сборная обезопасила себя от понижения в классе.

Напомним, ранее на ЧМ-2023 Казахстан победил по буллитам Норвегию (4:3) и Словакию (4:3) и крупно проиграл сборным Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5), а также потерпел разгромное поражение от Латвии со счётом 7:0.