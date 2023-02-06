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ktf.kz Сегодня, 07:35
77
Сегодня, 07:35
77
Фото: ktf.kz

Казахстан досрочно проиграл Чили в матче Кубка Дэвиса

Казахстан пока уступает Чили после парного матча "Кубка Дэвиса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниа РК.

Квалификационный раунд "Кубка Дэвиса" против Чили проходит в городе Ла-Серена.

Второй игровой день открыли парники Андрей Голубев и Александр Недовесов. Они уступили Алехандро Табило/Томасу Барриосу со счетом 4:6, 5:7. Таким образом, команда Чили повела в противостоянии с Казахстаном 2:1.

Накануне Александр Бублик уступил Николасу Жарри, а единственную победу в противостоянии с чилийцам одержал Тимофей Скатов. 

Таким образом, Казахстан досрочно проиграл Чили — 1:3, пишет sports.kz.

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#теннис
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:35
77
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