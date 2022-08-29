Казахстан должен строиться не государством, а обществом. Правозащитница Умарова в эфире проекта "20:22"

Фото: BaigeNews.kz

Казахстан должен строиться не государством, а обществом, считает Айман Умарова. Правозащитница сказала об этом в эфире проекта "20:22", передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан должен строиться не государством, а обществом. Не может быть так, что государство начало строить Новый Казахстан, а мы просто сидели и смотрели. Тогда это уже не Новый Казахстан. И очень сложно говорить о влиянии поправок. Будут ли они соответствовать новой концепции — это покажет время", — считает правозащитница.

Она выразила надежду на то, что поправки всё-таки заработают, и добавила, что в Казахстане нет проблемы в законах, но есть в их применении. Поэтому реформы судебной и правоохранительной системы нужно продолжать. В эту работу активно должно вовлекаться общество и казахстанцы.

"Поправки, связанные с конституционным судом, — это прогресс и так и должно быть. Мне кажется, что конституционный суд должен состоять из хороших теоретиков и хороших практиков", — добавила она.

Умарова считает, что стоит учитываться гендерный баланс. По мнению правозащитницы, если все участники конституционного суда окажутся одного гендера, это может замедлить работу по борьбе с насилем в отношении женщин.

Среди положительных изменений в конституциию, Айман Умарова отметила также то, что сейчас люди имеют больше возможностей обращаться напрямую в Конституционный суд и сообщать о нарушениях главного закона страны.