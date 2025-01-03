В своём интервью газете "Ana tili" Президент Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы, казающиеся строительства АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

– В ходе референдума по атомной энергетике Вы выступили перед прессой и сказали, что к строительству АЭС будут привлечены зарубежные компании, обладающие лучшими технологиями. Будет создан международный консорциум. Есть ли понимание в Правительстве, каким компаниям будет отдано предпочтение?

– Данный вопрос обсуждался с Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. Речь шла о возможном участии компании "Росатом", обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом. Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных.

В этом году будут проведены конкурсные процедуры, после чего Правительство примет окончательное решение. Убежден, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС. Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее.

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