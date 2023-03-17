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Казахстан должен стать приоритетом внешней политики Британии - иноСМИ
Британское СМИ Reaction назвало Казахстан недооценённой страной, которая открывает широкие возможности для британского бизнеса, передаёт BaigeNews.kz. По их данным, британские бизнесмены и политики, знакомые с более отдалёнными дальневосточными рынками, мало знают об этой "огромной центральноазиатской стране, стратегически расположенной на важнейшем географическом и культурном перекрёстке". Они могут знать, что это бывшая советская республика − ярлык, который казахстанцы стремятся сбросить − и что она обладает значительными запасами нефти и газа. Но многие с трудом смогут назвать столицу или даже уверенно найти её на карте, говорится в статье.
По мнению авторов статьи, есть несколько причин, почему это должно измениться. Казахстан предоставляет британскому бизнесу целый ряд возможностей для развития бизнеса, от чистой энергетики до образования, редкоземельных металлов и во многих других областях. Правительства западных стран явно активизируют своё взаимодействие с Казахстаном, как по геополитическим, так и по экономическим причинам.
Госсекретарь США Энтони Блинкен был в Казахстане в конце февраля и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана, и других стран Центральной Азии. США инвестировали в страну около 50 миллиардов долларов за годы независимости. В ноябре прошлого года Урсула фон дер Ляйен подписала соглашение с Казахстаном, направленное на обеспечение сырьём, в частности минералами, для продвижения целей ЕС в области цифровой и зелёной экономики.
Великобритания также расширяет сотрудничество с Казахстаном; торговый представитель премьер-министра Эмма Николсон посетила страну в начале марта, а на следующей неделе ожидается визит министра иностранных дел Джеймса Клеверли − первый такой визит за многие годы. В Казахстане зарегистрировано около 600 британских компаний, а с 2005 года британские предприятия инвестировали в Казахстан более 13 миллиардов фунтов стерлингов.
Так почему именно сейчас высокопоставленные западные политики стали больше общаться с Казахстаном? И почему именно британские компании должны обратить на это внимание? По мнению иноСМИ, на это есть пять причин:
Во-первых, география. Исторически возникнув на древнем Шелковом пути, Казахстан уже давно продвигает своё стратегическое положение в качестве транзитной страны между Европой и Азией. В условиях, когда российский рынок закрыт из-за международных санкций, Казахстан − который выступает против войны в Украине − представляет собой жизнеспособный альтернативный рынок для многих компаний.
Однако стоит отметить, что это не означает уклонение от санкций. Правительство Казахстана ясно дало понять, что оно будет соблюдать международные нормы и стандарты, и оно не может позволить себе выглядеть нарушителем правил.
Во-вторых, реформы и стабильность. При Президенте Токаеве Казахстан реформируется как политически, так и экономически, приватизируя государственные активы, продвигая рыночную экономику и устраняя влияние олигархов, которые процветали при его предшественнике. Парламентская и электоральная реформа неуклонно продолжается. В стране царит стабильность и мир.
В-третьих, богатство ресурсов. Нефть и газ остаются основой экономики. Но, как признал ЕС, казахстанский сектор редкоземельных и минеральных ресурсов вступает в свои права, поскольку страны стремятся получить стратегическое сырье, необходимое для развития технологий и "зелёного" роста − на этом рынке сегодня доминирует Китай. Для того чтобы Запад смог в полной мере воспользоваться преимуществами, которые может предложить Казахстан, необходимы социально ответственные предприятия по добыче и переработке, а также надёжные цепочки поставок. Это представляет собой отличную инвестиционную возможность.
В-четвертых, регулирование и бизнес-среда. Казахстан делает все возможное для поощрения прямых иностранных инвестиций, и в этом ему помогают государственные агентства, в частности, Kazakh Invest. Хотя коррупция всё ещё вызывает беспокойство, правительство намерено принять меры в этом направлении.
Международный финансовый центр Астаны (МФЦ Астана), созданный пять лет назад, обеспечивает надёжную, открытую и привычную основу для арбитража и судебных разбирательств, если что-то пойдёт не так.
Его судьи в основном британцы, а судебная система использует английское общее право. Решения суда AIFC являются окончательными и не могут быть обжалованы в национальной судебной системе.
В-пятых, человеческий капитал. Казахстан − молодая страна со все более талантливой рабочей силой. На протяжении тридцати лет правительство уделяет приоритетное внимание высшему образованию за рубежом, предоставляя стипендию "Болашак" для обучения за границей. Половина всех студентов, участвовавших в этой программе, поступили в британские университеты, и многие из этих выпускников сегодня занимают руководящие должности в правительстве и промышленности. В настоящее время правительство уделяет большое внимание транснациональному образованию, успешно привлекая иностранные университеты для создания своих предприятий в Казахстане. В 2021 году в Алматы был открыт Университет Де Монтфорт Казахстан − первый кампус британского университета в стране, предоставляющий высококачественное британское высшее образование новому поколению молодых казахстанцев.
"Поэтому визит Министра иностранных дел Великобритании очень своевременен. По геополитическим или экономическим причинам Казахстану давно пора занять более высокое место в списке приоритетов внешней политики Великобритании. Его энергетические ресурсы, например, могут сыграть важную роль в том, чтобы помочь Западу навсегда снизить зависимость от России в области нефти и газа. Многие казахи знакомы с Великобританией, и они испытывают к нам большую симпатию. Укрепление наших стратегических обязательств перед этим ключевым партнёром в Центральной Азии давно назрело", - заключили в статье.
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