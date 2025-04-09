Депутат Мажилиса Парламента РК Берик Бейсенгалиев, выступая на пленарном заседании, заявил, что Казахстан должен стать международным авиационным хабом, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, выгодное географическое положение в центре Евразии открывает уникальные возможности для этого.

"Стамбул уже стал мощным транзитным узлом, и почему бы Казахстану не занять аналогичную роль? Для этого нужно сделать цены на авиатопливо более конкурентоспособными, а также освободить международные рейсы от НДС на топливо и ускорить процесс возврата НДС для транзитных перевозок. Такие меры помогут сократить затраты авиакомпаний, улучшить внутренние рейсы и значительно укрепить нашу экономику", - подчеркнул мажилисмен.

Кроме того, Бейсенгалиев затронул тему платы за наружную рекламу.

"Неоправданная отмена платы за наружную рекламу в рамках реформы налоговой системы вызывает непонимание. Эта плата приносит стабильные 7-8 млрд тенге ежегодно в местные бюджеты, и её отмена потребует дополнительной компенсации из республиканского бюджета — что совершенно нецелесообразно в условиях дефицита средств. Платить за наружную рекламу — это часть социальной ответственности бизнеса. Это не только улучшает городской ландшафт, но и помогает предпринимателям спокойно заниматься делом. Поэтому необходимо вернуть прежние условия оплаты, чтобы реклама приносила пользу всем - и бизнесу, и горожанам", - добавил он.

Мажилисмен остановился на вопросе платы за животный мир. Увеличение платы за пользование животным миром - новое решение для пополнения бюджета, не увеличивая бремя для бизнеса и, тем более, для простых граждан.

"Сегодня стоимость охоты на зайца составляет всего 177 тенге. Это дешевле бутылки воды в магазине! Но патрон для ружья стоит уже 500 тенге. Такая несоразмерность создаёт пренебрежительное отношение к природе и способствует развалу экосистемы. Иностранцы приезжают и за копейки стреляют в животных, которых нам нужно охранять. Нам нужно не только повысить тарифы на охоту, но и сделать этот процесс более ответственным и ценным. Это могло бы превратить Казахстан в элитное направление для экотуризма, как, например, в Африке, где охота - это престижный и дорогой вид туризма. И такие изменения принесут не только пользу экологии, но и пополнят бюджет", - заключил он.

Он отметил, что эти три инициативы не только улучшат финансовое состояние страны, но и помогут создать более справедливую, прозрачную и процветающую экономику, где природа защищена, бизнес работает на стабильных условиях, а Казахстан становится лидером на международной транспортной арене.