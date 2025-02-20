Каспийский трубопроводный консорциум подвергся атаке дронов. Украинская сторона признала ответственность за произошедшее. Депутат мажилиса Никита Шаталов считает, что те, кто принимал решение об атаке на инфраструктуру международного консорциума, должны понести наказание за это преступление против интересов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По словам мажилисмена, мотивация нападающей стороны состояла в том, что она оставляет за собой право наносить "удары по стратегическим объектам, которые поддерживают вооружённую агрессию России".

"В такой позиции есть масса экономических и дипломатических противоречий и вызывает вопрос, зачем в конечном счёте это было сделано. Украинская сторона не могла не знать, что 90% нефти, которая проходит по данному трубопроводу, казахстанская, добытая с нашего Тенгизского месторождения, и выгоду от неё получают различные западные компании, экспортирующие сырьё в ЕС. При этом данный трубопровод – международный, и в числе акционеров как КазМунайГаз, так и американские "Шеврон", "Эксон Мобил" и итальянская Eni, которые заинтересованы в стабильных поставках. Мы можем утверждать, что целью атаки было нанесение ущерба конкретно нашим экономическим интересам", - написал Шаталов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Казахстан в российско-украинском конфликте с самого начала занимал нейтральную позицию. Между странами не прекращались дипломатические контакты, диалог был и на высшем уровне – президент Токаев контактировал с Зеленским. На ПМЭФ глава государства отдельно высказывался и о проблеме ЛДНР, назвав их квазигосударственными образованиями, которые согласно уставу ООН мы не можем признать в качестве отдельных субъектов.

"Я думаю, что те, кто принимал решение об атаке на инфраструктуру международного консорциума, должны понести наказание за это преступление против наших интересов. Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесённые убытки и за агрессию в адрес наших интересов, причём ничем не мотивированную и ставящую под сомнение казахстанско-украинские взаимоотношения", - заключил депутат.

Напомним, в ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате объект получил значительные повреждения.

В пресс-службе Транснефти сообщили, что перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений станции "Кропоткинская".

18 февраля в Минэнерго РК заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет.

Позже на ситуацию отреагировали в Министерстве иностранных дел. Там заверили, что казахстанские дипломаты обсудят с Украиной атаку на КТК.