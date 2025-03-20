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Казахстан договорился со странами СНГ о совместном поиске коррупционеров

Сегодня, 11:17
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:17
Сегодня, 11:17
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Фото: baigenews.kz

Страны СНГ будут сотрудничать с Казахстаном в борьбе с коррупцией, передаёт BaigeNews.kz.

Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции.

Одобренный закон направлен на совместное противодействие коррупционным преступлениям, розыск и возврат незаконных доходов, а также защиту лиц, участвующих в антикоррупционной деятельности.

В рамках соглашения страны СНГ смогут оперативно обмениваться данными, проводить совместные расследования и выдавать подозреваемых.

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