Страны СНГ будут сотрудничать с Казахстаном в борьбе с коррупцией, передаёт BaigeNews.kz.

Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции.

Одобренный закон направлен на совместное противодействие коррупционным преступлениям, розыск и возврат незаконных доходов, а также защиту лиц, участвующих в антикоррупционной деятельности.

В рамках соглашения страны СНГ смогут оперативно обмениваться данными, проводить совместные расследования и выдавать подозреваемых.