Казахстан договорился со странами СНГ о совместном поиске коррупционеров
Сегодня, 11:17
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Сегодня, 11:17Сегодня, 11:17
64Фото: baigenews.kz
Страны СНГ будут сотрудничать с Казахстаном в борьбе с коррупцией, передаёт BaigeNews.kz.
Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции.
Одобренный закон направлен на совместное противодействие коррупционным преступлениям, розыск и возврат незаконных доходов, а также защиту лиц, участвующих в антикоррупционной деятельности.
В рамках соглашения страны СНГ смогут оперативно обмениваться данными, проводить совместные расследования и выдавать подозреваемых.
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