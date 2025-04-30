Казахстан укрепляет энергетическое сотрудничество в Центральной Азии: между правительствами Казахстана и Таджикистана подписано соглашение о поставках электроэнергии с Рогунской гидроэлектростанции сроком на 20 лет, передаёт BaigeNews.kz. Электроэнергия будет поступать исключительно в часы дефицита, обеспечивая устойчивость работы энергосистемы страны в периоды пиковых нагрузок.

Документ опубликован на сайте информационно-правовой системы "Әділет" и предусматривает, что Таджикская сторона будет передавать данные телеметрии через межгосударственные линии электропередачи в адрес системного оператора Казахстана – АО "KEGOC".

Согласно условиям, поставка энергии осуществляется только в часы планового дефицита в зоне Север-Юг Единой электроэнергетической системы Казахстана, в зависимости от технических возможностей Рогунской ГЭС. Объёмы поставок фиксируются в суточных графиках производства и потребления, которые не подлежат изменению и становятся основой для таможенного декларирования.

Стоимость 1 кВтч электроэнергии составляет 0,034 доллара США (включая НДС).

Рогунская ГЭС, расположенная на реке Вахш, - флагман энергетического потенциала Таджикистана. После завершения строительства она станет самой мощной гидроэлектростанцией в регионе с проектной мощностью 3600 МВт и плотиной высотой 335 метров - самой высокой в мире.

К слову, соглашение рассчитано на 20 лет с возможностью продления ещё на 10 лет, что делает его одним из самых длительных и стратегически значимых для энергетической стабильности Казахстана в рамках регионального взаимодействия.