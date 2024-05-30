Казахстан добился значительного прогресса в области благополучия детей - Юнисеф

В 2024 году исполнилось 30 лет со дня принятия Конвенции о правах ребенка в Республике Казахстан. Исполняющая обязанности представителя Юнисеф в Казахстане Летисия Баззи-Вейл рассказала, какой прогресс произошёл в республике за 30 лет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Летисии Баззи-Вейл, подписывая Конвенцию в 1994 году, Казахстан взял на себя обязательство обеспечить право каждого ребенка на сохранение жизни, развития и защиту.

"За последние три десятилетия Казахстан добился значительного прогресса в области сохранения жизни и благополучия детей. Например, в стране в пять раз снизился уровень смертности детей в возрасте пяти лет и в четыре раза уровень неонатальной смертности", - сказала представитель Юнисеф на круглом столе в СЦК.

Она назвала достижением тот факт, что на сегодняшний день 90% детей в возрасте от трёх до шести лет в стране посещают дошкольные учреждения. Ведь развитие ребенка в ранние годы является фундаментальным для раскрытия его потенциала в будущем.

Кроме того, она уверена, что недавнее принятие социального кодекса и создание национального фонда помощи детям способствует дальнейшему расширению доступа детей к социальной защите и образованию, также демонстрирует приверженность Казахстана по повышению благосостояния детей.

Летисия Баззи-Вейл подчеркнула, что Юнисеф гордится тем, что на протяжении 30 лет является партнёром Казахстана, поддерживая национальное обязательство по соблюдению прав ребенка с помощью различных программ в области здравоохранения, образования, а также защиты детей.

Стоит отметить, что 30 лет назад основная поддержка Юнисеф Правительству Казахстана была направлена на борьбу с корью, дифтерией, полиомиелитом и анемией. Сегодня Юнисеф помогает развивать навыки девочек по программе STEAM, позволяя им запускать наноспутники в стратосферу.