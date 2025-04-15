Казахстан продолжает снижать уровень преступности благодаря усиленной профилактике и системной работе правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz. Как отметил генеральный прокурор РК Берик Асылов, за три месяца 2025 года преступность в стране сократилась на 5,8% - с 35 320 до 33 279 правонарушений. Это стало возможным благодаря ориентированности правоохранительных органов на предупреждение преступлений, а не только на наказание.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан. Он подчеркнул, что настоящий эффект правопорядка заключается в том, что преступления не совершаются.

Снижение преступности наблюдается по ключевым направлениям:

Кражи уменьшились на 29,3% ,

Хулиганства - на 32,6% ,

Скотокрадства - на 27,6% ,

Преступления небольшой тяжести - на 11,9% ,

Особо тяжкие преступления сократились в два раза.

Однако в некоторых регионах, таких как Шымкент, Жамбылская и Улытауская области, наблюдается рост преступности. В этих регионах будет усилена работа по межведомственной координации и адресному подходу к проблемам.

Снижение также наблюдается в сфере мошенничества, где ущерб уменьшился более чем в два раза - с 93,7 млрд тенге до 41,4 млрд. Прокуроры активно работают над возмещением ущерба пострадавшим, уже возмещено 11,7 млрд тенге.

Важным аспектом работы правоохранительных органов является борьба с незаконным оборотом наркотиков. За первый квартал 2025 года количество наркопреступлений увеличилось на 14%, изъято более 3,3 тонн наркотиков, включая героин и синтетические вещества. В рамках борьбы с наркоторговлей было заблокировано более 12 тысяч банковских счетов, через которые проходили доходы от наркоторговли.

"Спецпрокурорами расследуются крупные дела в отношении наркомагазинов. Значимые успехи достигнуты ими в рамках реализации принципа "Следуй за деньгами". Только за три месяца заблокировано свыше 12 тысяч банковских счетов, оформленных на подставных лиц ("дропперов"), через которые проходили наркодоходы на сумму более 2,1 млрд тенге. Арестовано их имущество на сумму более 5 млрд тенге, криптовалюта на 6 млн долларов", - отметил генпрокурор.

Прокуратура продолжит требовать четкой ответственности каждого ведомства за достижение реальных результатов в борьбе с преступностью.

Ранее мы сообщали, что преступность в Казахстане снизилась до исторических минимумов.