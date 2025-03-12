Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев выступил перед депутатами мажилиса с докладом о результатах рассмотрения госорганами обращений граждан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В 2024 году страна демонстрирует рост ключевых макроэкономических показателей, несмотря на сложную ситуацию в глобальной экономике. По оперативным данным, ВВП страны в 2024 году увеличился на 4,8% в реальном выражении", - сказал вице-премьер.

По его словам, важной задачей остается диверсификация экономики. В обрабатывающей промышленности в 2024 году реализовано 180 инвестиционных проектов на сумму 1,3 трлн тенге, что обеспечило рост сектора почти на 6%.

По итогам 2024 года мерами поддержки малого и среднего предпринимательства охвачено порядка 26 тысяч проектов бизнеса на 1,3 трлн тенге.