  • 12 Марта, 14:21
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Казахстан демонстрирует рост ключевых макроэкономических показателей – вице-премьер

ВВП страны в 2024 году увеличился на 4,8% в реальном выражении.

Сегодня, 13:00
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00
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Фото: BaigeNews.kz

Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев выступил перед депутатами мажилиса с докладом о результатах рассмотрения госорганами обращений граждан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В 2024 году страна демонстрирует рост ключевых макроэкономических показателей, несмотря на сложную ситуацию в глобальной экономике. По оперативным данным, ВВП страны в 2024 году увеличился на 4,8% в реальном выражении", - сказал вице-премьер.

По его словам, важной задачей остается диверсификация экономики. В обрабатывающей промышленности в 2024 году реализовано 180 инвестиционных проектов на сумму 1,3 трлн тенге, что обеспечило рост сектора почти на 6%.

По итогам 2024 года мерами поддержки малого и среднего предпринимательства охвачено порядка 26 тысяч проектов бизнеса на 1,3 трлн тенге.

"На сегодняшний день завершена большая работа по разработке нового Бюджетного кодекса. Он направлен на подпись Главе государства и в ближайшее время вступит в силу. По вопросам НДС и налогового администрирования совместно с депутатским корпусом продолжаются обсуждения в стенах мажилиса", - напомнил Кошербаев.

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