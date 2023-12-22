Казахстан делится опытом в области цифровизации с Таджикистаном
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин сообщил о передаче первых компонентов электронного правительства Таджикистану, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня я с радостью объявляю о передаче казахстанского опыта в области цифровизации Таджикистану. В Душанбе наши технические специалисты, совместно с коллегами из Минпромтеха Таджикистана, проводят тщательную оценку цифровой инфраструктуры, и мы вдохновлены перспективами этого сотрудничества. Это важная ступень в экспортировании отечественных IT-разработок в области электронного правительства за рубеж", - написал министр.
Мусин сообщил о том, что состоялась передача первых компонентов электронного правительства Таджикистану. В числе переданных IT- решений - "Smart Bridge", "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов" и информационно-аналитическая система "Smart Data Ukimet".
Этот значимый шаг, по его словам, стал возможным благодаря поддержке от Казахстанского агентства международного развития "KazAID".
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