Спикер Сената Маулен Ашимбаев и группа депутатов посетили Национальный космический центр в Астане, где ознакомились с работой Сборочно-испытательного комплекса по производству космических аппаратов и обсудили перспективы развития отечественной космической отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи с представителями Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности были рассмотрены ключевые направления государственной политики в космосе, включая развитие спутниковой связи, дистанционного зондирования Земли и расширение научно-производственного потенциала.

Маулен Ашимбаев подчеркнул стратегическую значимость развития космической программы для обеспечения суверенитета и национальной безопасности Казахстана. По его словам, необходимо решать вопросы подготовки кадров, повышения качества профильного образования и коммерциализации космических технологий.

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев и его заместитель Малик Олжабеков представили планы по расширению возможностей Национального космического центра и развитию инфраструктуры. Особый акцент был сделан на производстве отечественных спутников и развитии кооперации с международными партнёрами.

Также обсуждались перспективы модернизации и использования космодрома "Байконур", о чём доложил председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов. Внимание было уделено вопросам устойчивого развития системы дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи и вещания.

В рамках визита сенаторы посетили ключевые участки Сборочно-испытательного комплекса, включая акустическую камеру, термовакуумные камеры и камеры электромагнитной совместимости. Депутатам также была презентована спутниковая группировка дистанционного зондирования Земли, созданная в рамках национального космического проекта.

Казахстан намерен последовательно развивать собственную спутниковую программу, сочетая научные, технологические и экономические цели, чтобы занять устойчивые позиции на глобальном космическом рынке.