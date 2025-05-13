В Астане прошла международная конференция "Современные концепции и перспективы развития экстренной медицины" в рамках III съезда Евроазиатского сообщества экстренной медицины, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие ведущие эксперты из стран СНГ и ближнего зарубежья — клиницисты, исследователи и профессора, собравшиеся для обсуждения ключевых направлений развития неотложной медицинской помощи.

Одним из главных акцентов конференции стали развитие медицинской авиации и внедрение телемедицинских решений. Как отметил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов, географические особенности Казахстана требуют гибких и технологичных подходов в системе экстренной помощи.

"Мы внедряем современные модели логистики, телемедицинские технологии, активно работаем над повышением квалификации специалистов. Особое внимание уделяется развитию медицинской авиации, которая обеспечивает оперативную эвакуацию пациентов из труднодоступных регионов", — сказал Муратов.

В рамках конференции также обсуждались вопросы правового регулирования в сфере экстренной медицины, организации межрайонных центров по лечению политравм и сердечно-сосудистых экстренных состояний, а также внедрение современных методов реанимации.

С докладами выступили представители медицинских учреждений Узбекистана, России и Казахстана. В частности, главный врач Национальной службы санитарной авиации РФ Андрей Переведенцев рассказал о новых технологиях сердечно-лёгочной реанимации, а директор скорой помощи Северо-Казахстанской области Юрий Белоног — об опыте применения видеорегистраторов в работе бригад.

Отдельно поднимались вопросы подготовки кадров, обмена опытом и международного сотрудничества, необходимого для повышения качества экстренной помощи.

"Развитие системы экстренной медицины — один из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения. Уверен, что итоги конференции станут толчком к дальнейшему укреплению этой важнейшей отрасли", — подчеркнул Тимур Муратов.

Организаторы форума выразили уверенность, что международный диалог и внедрение передовых решений позволят существенно повысить доступность и эффективность медицинской помощи в экстренных ситуациях.