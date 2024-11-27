Казахстан был и остаётся надёжным партнёром России в это очень непростое время - Токаев
Токаев назвал визит Путина в Казахстан важным событием в межгосударственных отношениях.
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Президенты Казахстана и России начали переговоры в узком составе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за визит в Казахстан. Он назвал этот визит очень важным, без всякого преувеличения, событием в межгосударственных отношениях.
"Эти отношения зиждятся на очень прочной основе стратегического партнёрства, союзничества. Я внимательно прочитал вашу статью сегодня в средствах массовой информации Казахстана. Благодарю вас. В свою очередь я тоже опубликовал статью в российских средствах массовой информации. Я думаю, что мы очень подробно, как бы в унисон, изложили все наши подходы к развитию сотрудничества, обращённого в будущее. В своей статье я подчеркнул, что Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России в это очень непростое время", - сказал Токаев.
Глава Казахстана отметил, что повестка дня визита российского президента достаточно обширная.
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