Казахстан был и остаётся надёжным партнёром России в это очень непростое время - Токаев

Президенты Казахстана и России начали переговоры в узком составе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за визит в Казахстан. Он назвал этот визит очень важным, без всякого преувеличения, событием в межгосударственных отношениях.

"Эти отношения зиждятся на очень прочной основе стратегического партнёрства, союзничества. Я внимательно прочитал вашу статью сегодня в средствах массовой информации Казахстана. Благодарю вас. В свою очередь я тоже опубликовал статью в российских средствах массовой информации. Я думаю, что мы очень подробно, как бы в унисон, изложили все наши подходы к развитию сотрудничества, обращённого в будущее. В своей статье я подчеркнул, что Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России в это очень непростое время", - сказал Токаев.