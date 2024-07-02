Казахстан будет принимать больше кандасов

На 600 человек увеличится региональная квота приема кандасов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях перераспределения региональной квоты приема кандасов и переселенцев, согласно текущей потребности регионов, вносятся изменения в приказ главы ведомства от 27 декабря 2023 года № 530 "Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2024 год".

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июля 2024 года.

“Документ предусматривает увеличение региональной квоты приема кандасов на 600 человек за счет снижения региональной квоты приема переселенцев на такое же количество в рамках общеустановленной квоты. Потребность в изменении региональных квот обусловлена увеличением численности кандасов, прибывших в трудодефицитные регионы (северные регионы)”, - говорится в сообщении.

Подробнее с проектом приказ можно ознакомиться на портале "Открытые НПА" по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15106029.