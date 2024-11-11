Казахстан будет представлен в торгово-экономической зоне в Шаньдуне

Казахстану будет предоставлена площадь от 250 до 600 кв. метров на безвозмездной основе в Пилотной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай-ШОС", расположенной в городе Циндао, провинция Шаньдун. Данное соглашение стало одним из результатов рабочей поездки министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева в Китай, в ходе которой он провел встречу с губернатором провинции Чжоу Найсяном. Основной темой переговоров стало укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Шаньдуном.

Шаньдун — одна из ведущих экономически развитых провинций Китая с населением более 100 млн человек. Экономика региона ориентирована на автомобильную, электронную, нефтехимическую и металлургическую отрасли, а также сельское хозяйство, специализирующееся на выращивании пшеницы, кукурузы и овощей.

Губернатор Чжоу Найсян выразил готовность к расширению сотрудничества с Казахстаном. "Казахстан — наш дружественный сосед. В первом квартале этого года объем экспорта из Казахстана в Шаньдун достиг 8 млрд юаней, а 45 компаний провинции уже инвестировали в экономику Казахстана. Уверен, ваш визит станет новым импульсом для укрепления наших отношений", — подчеркнул губернатор.



Арман Шаккалиев, в свою очередь, поблагодарил за тёплый приём и отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнёром Казахстана. "Объем товарооборота между нашими странами уже достиг 41 млрд долларов США, и лидеры двух стран ставят цель увеличить этот показатель до 80 млрд долларов. Шаньдун для нас особенно интересен как динамично развивающийся регион", — отметил министр.



Во время визита казахстанская делегация также посетила несколько крупных компаний провинции, таких как "Shandong Hi-Speed Group", "Shandong Energy Group", "G-WEIKE", "Lingong Heavy Machinery" и "Tsingtao". Делегация ознакомилась с их производственными мощностями и обсудила возможные направления сотрудничества, включая горнодобывающую и логистическую отрасли.



Отдельное внимание было уделено вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции из Казахстана. В частности, с представителями компании "Tsingtao BeerGroup" обсуждалось восстановление пивоваренного завода в Семее для продвижения продукции на рынки Центральной Азии и ЕАЭС.



Шаньдун также играет важную роль в транспортной системе Китая благодаря развитой инфраструктуре, включая порты Циндао и Яньтай, активно участвующие в международной торговле.



Во время встречи с мэром города Цзинань Юй Хайтенобсуждались маршрут высокоскоростной железной дороги и перспективы сотрудничества в сферах промышленной кооперации, зеленой энергетики, культурного и образовательного обмена.