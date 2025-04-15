Национальная атомная компания Казахстана заключила долгосрочный контракт с одной из крупнейших энергетических компаний Центральной Европы - чешской ČEZ a. s.. Речь идёт о поставках природного урана для атомных электростанций Чехии - на годы вперёд, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно подписанному соглашению, в течение ближайших семи лет Казахстан будет поставлять уран, который сможет покрыть около трети потребностей чешских АЭС в сырье для производства тепловыделяющих сборок Westinghouse. Эти сборки используются на атомной электростанции Темелин, одном из ключевых энергетических объектов страны.

"Это не просто экспорт урана - это вклад в энергетическую безопасность Европы и устойчивое будущее региона", - отметил Владислав Байгужин, главный директор по коммерции Казатомпрома.

Официальная церемония подписания прошла в Праге, в головном офисе ČEZ. Этот контракт - продолжение стратегического курса Казатомпрома на диверсификацию рынков и расширение глобального присутствия.

К слову, чешская компания ČEZ управляет шестью ядерными реакторами на площадках Темелин и Дукованы, которые вырабатывают около 36% всей электроэнергии Чехии. АЭС играют ключевую роль в обеспечении страны стабильным и экологически чистым электричеством.

Сотрудничество с Казатомпромом поможет Чехии не только диверсифицировать источники ядерного топлива, но и усилить независимость от геополитических рисков, связанных с поставками ресурсов.

"Партнёрство с ČEZ способствует достижению наших общих целей - декарбонизации, устойчивого развития и энергетической стабильности в регионе", - подчеркнули в Казатомпроме.

Этот контракт - ещё один шаг в сторону мирового лидерства на рынке урана. Казахстан уже занимает первое место в мире по его добыче, и сделка с ČEZ подтверждает стремление компании к укреплению роли Казахстана как надёжного и ответственного поставщика топлива для "мирного атома".

Ранее мы сообщали, что “Казатомпром” будет поставлять уран для АЭС в Швейцарии.