Казахстан будет поставлять рыбу Франции и Швейцарии

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Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в рамках визита в Брюссель встретился с европейскими комиссарами. Во время переговоров с Еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, глава МСХ РК подчеркнул готовность правительства страны к дальнейшему расширению торгово-экономического партнёрства с Евросоюзом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр заявил, что Казахстан имеет все возможности стать поставщиком высококачественного органического продовольствия. В частности речь шла об экспорте отечественной рыбной продукции в страны Евросоюза.

"Соответствующие переговорные процессы завершаются и уже есть коммерческие договорённости на закуп казахстанской рыбной продукции с Францией и Швейцарией. По итогам прошлого года экспорт казахстанской рыбы в страны ЕС увеличился почти в 1,5 раза и составил 8,7 тысячи тонн, основными потребителями стали Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Литва, Латвия, Дания, Австрия и Германия. Также наша страна могла бы поставлять на европейский рынок мёд, конину, говядину и молочные товары", - говорится в сообщении.

Отметим, что на долю ЕС приходится порядка 30 процентов внешней торговли РК. По итогам 2022 года товарооборот сельхозпродукции вырос на 35,6 процента и составил 995,5 миллиона долларов. В Казахстане удалось нарастить экспорт льна, пшеницы, рапса и обработанных злаков.