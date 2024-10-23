Казахстан будет импортировать сахар несмотря на рекордный урожай свеклы

Рекордный урожай сахарной свеклы собрали в Казахстане, передает BaigeNews.kz. Об этом министр сельского хозяйства заявил на брифинге в правительстве.

Уборка, по словам Айдарбека Сапарова, продолжается, однако уже сейчас можно говорить об объёмах равных 1 миллиону 200 тысячам тонн. Переработку сырья разделят между несколькими заводами. Так, Меркенский завод будет перерабатывать 450 тысяч тонн свеклы, а Аксуский – 150 тысяч. Кроме того, обозначил министр, еще 150 тысяч тонн сырья будет перевезено и переработано в области Жетысу. Однако, несмотря на рекорды, Казахстану все равно будет необходим импорт зарубежного сахара.

"В любом случае потребность сахара 500 тысяч тонн, 535 тысяч, если точнее. Поэтому у нас в среднем где-то 12% сахара выходит. На 35% или 38% примерно мы обеспечим, остальное в любом случае будет импорт. В основном в России закупаем", - сказал Айдарбек Сапаров.

Напомним, ранее мы рассказывали о кампании по уборке урожая. На севере Казахстана для аграриев она была затруднена непрекращающимися дождями. Элеваторы не всегда успевали принимать и сушить зерно. Однако в целом урожайность в этом году лучше по сравнению с прошлым годом.