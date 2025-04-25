Казахстан впервые за последние пять лет продемонстрировал более сдержанную квартальную инфляцию, чем Россия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Halyk Finance. Это событие стало неожиданным поворотом на фоне устойчивой репутации Казахстана как одного из лидеров ЕАЭС по росту потребительских цен. Однако, несмотря на это достижение, экономическая картина остаётся сложной и неоднозначной.

Согласно свежим данным Евразийской экономической комиссии, по итогам первого квартала 2025 года годовая инфляция в Казахстане составила 9,4%, тогда как в России она достигла 10,1%. Особенно показательно то, что по росту цен на продовольственные товары Казахстан теперь уступает не только России (+11,7%), но и Кыргызстану (+7,8%) и Беларуси (+6,9%), зафиксировав прирост всего в 6,7%. Это заметный прогресс, если вспомнить, что всего год назад страна едва ли не возглавляла антирейтинг по продовольственной инфляции, а в 2023 году поставила антирекорд в 24,1%.

Главными источниками инфляционного давления в Казахстане остаются ослабление курса тенге и резкий рост тарифов на коммунальные услуги в начале года. В то время как в соседних странах ценовой всплеск связывают с перегретым спросом, казахстанская инфляция питается скорее издержками и структурными факторами.

Также стоит отметить, что в Казахстане зафиксирован самый высокий рост цен на платные услуги (+14,0%) и непродовольственные товары (+8,7%) среди стран ЕАЭС, что указывает на внутренние дисбалансы в экономике и высокую чувствительность к административному ценообразованию.

По мнению аналитиков, влияние курса тенге и подорожания коммунальных услуг на инфляцию в Казахстане будет достаточно быстро снижаться, и месячная инфляция продолжит замедляться. Они считают, что инфляция на конец 2025 года составит 9-10%.

Ранее мы сообщали, что инфляция ускорилась в Казахстане.