Казахстан безвозмездно передал пять локомотивов в Кыргызстан в рамках продолжения сотрудничества в области транспортной инфраструктуры.

Партия из пяти локомотивов была передана Государственному предприятию "Национальная компания "Кыргыз темир жолу", крупнейшему железнодорожному перевозчику в Кыргызстане. В состав переданных локомотивов вошли два маневровых локомотива и три магистральных локомотива, переданные с казахстанских железнодорожных станций Каратаус, Жем и Шымкент.

Передача локомотивов стала возможной благодаря содействию Казахстанского агентства международного развития KazAID, которое активно работает над укреплением связей и сотрудничества с соседними странами в ключевых областях, включая транспорт, энергетику и инфраструктуру.

"Этот шаг демонстрирует продолжение успешной реализации официальной помощи, способствующей развитию и укреплению братских отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, а также поддержке KazAID в инфраструктурных инициативах", – отметил Председатель KazAID Арыстанов А.К.

Переданные локомотивы значительно улучшат грузоперевозки и маневренность на железных дорогах Кыргызстана, способствуя дальнейшему экономическому развитию региона.