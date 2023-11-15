Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились об экспорте "зеленой" энергии в Европу

Несколько стран Центральной Азии, в числе которых Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут проект по экспорту "зеленой" энергии в Европу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго РК.

Соответствующее соглашение было достигнуто на прошедшей в Баку на встрече министров энергетики и экономики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

"По итогам встречи главы ведомств подписали совместное коммюнике, в котором отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу. Участники пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы для разработки технического задания по сотрудничеству в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии; в сфере возможностей разработки и экспорта зеленого водорода и зеленого аммиака и создании сопутствующей инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что на основе разработанного и утвержденного технического задания будет объявлен тендер на подготовку предварительного технико-экономического обоснования. Также участники договорились изучить перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта.