Казахстан-Аргентина: Шансы сборной на чемпионате мира по футзалу оценили эксперты

Сборная Казахстана встретится с командой Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира-2024 по футзалу. Каковы шансы команды пройти дальше? Насколько силён состав соперников? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Аргентина может повторить успех?

Сборная Аргентины - сильный соперник. В 2016 году она взяли чемпионство. На прошлом чемпионате мира - дошла до финала, но потерпела поражение от португальцев. В этот раз у соотечественников Лионеля Месси есть шанс повторить успех и претендовать на третий подряд выход в финал.

Сборная Казахстана же стремится повторить свой исторический результат. Наиболее высокое достижение национальной команды на мировых первенствах — четвёртое место на ЧМ-2021, когда казахстанцы в матче за выход в финал уступили португальцам.

К слову, для того чтобы дойти до четвертьфинала Казахстан в этом году обыграл сборную Португалии.

Аншлаг на "Хумо-Арене"

Тренер по футзалу Руслан Садулаев уверен, что у сборной Казахстана есть отличные шансы на выход в следующий раунд турнира. Фанаты с нетерпением ожидают предстоящую встречу, билеты на неё раскуплены. Все места проданы всего за полдня до матча.

"Главные игроки сборной Казахстана, которые выступали против Португалии, вновь выйдут на поле в игре с Аргентиной. Сегодня нас ждёт аншлаг — все билеты распроданы. Мои друзья, которые поехали в Узбекистан, не смогли приобрести билеты из-за такого ажиотажа. Люди приезжают со всех концов, чтобы поддержать нашу команду", — сказал эксперт.

Садулаев подчеркнул, что одним из преимуществ является то, что турнир проходит в Узбекистане. Местные болельщики поддерживают казахстанскую команду, как свою.

Он считает, что шансы на победу у Казахстана и Аргентины равны. Всё будет зависеть от того, насколько собранными будут игроки. Прошлый матч был очень эмоциональным для Казахстана, так как победа над Португалией стала настоящей сенсацией.

"Шансы оцениваю 50 на 50: Аргентина — действующий чемпион мира и обладает большим опытом. Нам будет нужна удача. В прошлом матче эмоций было предостаточно после нашей победы над Португалией. Кака — великолепный тренер, и, я уверен, что он сможет перенести эту позитивную атмосферу на команду. Если мы выйдем на поле с единой командной энергией, у нас есть все шансы на успех. Надеюсь, удача не покинет нас и в этом матче", - сказал эксперт.

Экс-игрок сборной Казахстана по футзалу Илья Мун считает, что выход Казахстана в четвертьфинал чемпионата мира является закономерным результатом развития футзала в стране. Он уверен, что нашей сборной под силу пройти дальше на турнире.

"Безусловно, Аргентина — это сильный соперник. Однако я верю в нашу команду. Уверен, что она сможет достойно выступить в этом матче. Аргентина — один из фаворитов турнира с мощным составом и опытным тренерским штабом. Они серьёзно подготовились к игре, и, вероятно, их команда немного омолодилась, что добавляет свежести в их игру. Но Казахстан может выиграть за счёт опыта", - сказал Илья Мун.

Матч пройдёт в Ташкенте и начнется в 20:00 по времени Астаны. Прямая трансляция матча Казахстан — Аргентина будет организована телеканалом Qazsport.