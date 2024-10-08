Казахстан активно продвигает концепцию съезда лидеров мировых и традиционных религий - Аида Балаева
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Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, выступая на открытии ХХI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, доложила о проводимой работе по реализации Концепции Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В ходе VII Съезда в сентябре 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал разработку Концепции Съезда лидеров мировых и традиционных религий до 2033 года, которая была утверждена в прошлом году в сентябре. Концепция определяет общее видение дальнейшего развития миссии, цели и направления деятельности Съезда. Также Мауленом Ашимбаевым утвержден План мероприятий по реализации данной Концепции. Сегодня Казахстан вместе с партнерами по Секретариату и Съезду активно работает над продвижением Концепции в международном сообществе", - заявила министр культуры и информации.
Так, секретариатами совместно с партнерами Съезда проведены тематические круглые столы в Индии, Турции, Египте и Ватикане.
Помимо этого, организованы тематические экспозиции, выставки, архивные презентации на тему "Казахстан - духовная столица мира", в которых представлены лучшие работы наших художников. Также подготовлена и запущена серия лекций по продвижению идеи концепции съезда в вузах Казахстана и зарубежья.
"В рамках информирования мировой общественности о деятельности Съезда за период времени между прошедшим и предстоящим Съездами опубликовано свыше 1800 различных материалов, в том числе в топовых зарубежных СМИ. Идеи Концепции нашли своё отражение на 56 интернет-ресурсах госорганов и дипломатических миссий РК зарубежом", - проинформировала Балаева.