Казахскому национальному университету искусств в Астане присвоят имя Куляш Байсеитовой

По поручению Касым-Жомарта Токаева Казахскому национальному университету искусств в Астане будет присвоено имя Куляш Байсеитовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что наш народ всегда ценил своих талантливых сыновей и дочерей. Он проинформировал участников мероприятия о том, что принял решение присвоить Казахскому национальному университету искусств в Астане имя Куляш Байсеитовой.

"Это дань уважения выдающейся певице и талантливым деятелям искусства, оставившим свой след в истории. В конечном счете, это следует понимать как восстановление исторической справедливости. Путь старшего поколения в искусстве достойно продолжает наша современная молодежь. Очень важно поддерживать эту преемственность", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, люди культуры и искусства всегда находились в авангарде исторического процесса, способствуя поступательному прогрессу нашей нации.

"Своим творчеством вы открываете новые грани нашей идентичности, содействуете пробуждению созидательной энергии граждан. Именно поэтому государство принимает последовательные меры для повышения престижа творческих профессий. Так, были существенно увеличены зарплаты работников культуры и архивного дела. По моему поручению были возвращены звания "Халық әртісі"" и "Халық жазушысы", – сказал президент.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил работников культуры и искусства. Президент сообщил, что трём ведущим музеям страны будет присвоен национальный статус.