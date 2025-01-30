Казахский национальный университет искусств официально получил имя легендарной оперной певицы Куляш Байсеитовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

Решение о переименовании принял Президент РК Касым-Жомарт Токаев, объявив об этом в прошлом году во время церемонии награждения работников культуры и искусства.

После завершения процедуры государственной перерегистрации учебное заведение теперь носит название Республиканское государственное учреждение "Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой".

Это знаковое событие подчеркивает вклад Куляш Байсеитовой в развитие казахского искусства и символизирует признание её выдающегося наследия.