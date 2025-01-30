  • 30 Января, 17:02
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Казахскому национальному университету искусств присвоили имя Куляш Байсеитовой

Решение о переименовании принял Президент РК.

Сегодня, 16:53
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kaznui.edu.kz Сегодня, 16:53
Сегодня, 16:53
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Фото: kaznui.edu.kz

Казахский национальный университет искусств официально получил имя легендарной оперной певицы Куляш Байсеитовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

Решение о переименовании принял Президент РК Касым-Жомарт Токаев, объявив об этом в прошлом году во время церемонии награждения работников культуры и искусства.

После завершения процедуры государственной перерегистрации учебное заведение теперь носит название Республиканское государственное учреждение "Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой".

Это знаковое событие подчеркивает вклад Куляш Байсеитовой в развитие казахского искусства и символизирует признание её выдающегося наследия.

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