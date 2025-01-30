Казахскому национальному университету искусств присвоили имя Куляш Байсеитовой
Решение о переименовании принял Президент РК.
Сегодня, 16:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:53Сегодня, 16:53
53Фото: kaznui.edu.kz
Казахский национальный университет искусств официально получил имя легендарной оперной певицы Куляш Байсеитовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.
Решение о переименовании принял Президент РК Касым-Жомарт Токаев, объявив об этом в прошлом году во время церемонии награждения работников культуры и искусства.
После завершения процедуры государственной перерегистрации учебное заведение теперь носит название Республиканское государственное учреждение "Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой".
Это знаковое событие подчеркивает вклад Куляш Байсеитовой в развитие казахского искусства и символизирует признание её выдающегося наследия.