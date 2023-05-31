Казахский язык и литературу вновь разделят на два разных предмета

Фото: azh.kz

Казахский язык вновь планирует преподавать отдельно от казахской литературы в школах с русским языком обучения. О намерении разделить предмет сообщили в министерстве просвещения. Для этого в государственный стандарт в очередной раз внесут изменения и разработают новые учебники, а также учебно-методические пособия, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

По информации Минпросвещения, при Национальной академии образования имени И. Алтынсарина уже создана рабочая группа. В нее вошли педагоги, ученые и методисты. Они занимаются пересмотром и совершенствованием учебных программ. В том числе и по преподаванию казахского языка и литературы в школах с негосударственным языком обучения.

"Планируется внесение изменений в государственный общеобязательный стандарт образования по разделению интегрированного учебного предмета "Қазақ тілі мен әдебиеті" на два отдельных предмета "Қазақ тілі" и "Қазақ әдебиеті" в 5-11 классах с неказахским языком обучения. Учебники и учебно-методические комплексы будут разработаны согласно утвержденному ГОСО и типовых учебных программ", - сообщили в министерстве просвещения.

Несколько лет назад в стране начали масштабную реформу образования, на которую потратили колоссальные средства. Помимо обновлённого содержания в учебных заведениях Казахстана вводили и трехъязычье. Тогда пятиклассники начали изучать казахский язык и казахскую литературу в рамках одной дисциплины. Занимавший в те годы пост министра образования Ерлан Сагадиев обещал, что к 2020 году выпускники всех школ будут владеть государственным языком свободно. Пока назвать точные сроки возврата раздельного обучения казахскому языку и литературе в Минпросвещения не смогли.

В 2024 году в стране пройдет массовая аттестация учащихся 5-8 и 10-х классов на знание государственного языка. Как пояснили в министерстве, учителя сами будут составлять задания. Если оценка окажется неудовлетворительной, ученики смогут пересдать экзамен.