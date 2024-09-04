Казахский тазы получил предварительное признание FCI

Генеральный комитет Международной кинологической федерации (FCI) принял решение о предварительном признании казахского тазы официальной породой собак и закрепил статус Казахстана как держателя стандарта породы, передаёт BaigeNews.



Об этом сообщает официальный сайт Управления Делами Президента Республики Казахстан. Данное решение является ключевым и последним этапом перед полным признанием тазы казахской породой на международном уровне.

"Сегодня исторический день для вашей страны и для нас. Комиссия FCI по стандартам и Научная комиссия FCI после долгой процедуры рекомендовали Генеральному комитету принять породу. Поздравляю! Впереди у вас 10 лет работы. За это время должно быть проведено множество тестов на здоровье, собрана статистика о породе и зарегистрированных щенках, которые будут затребованы Научной комиссией FCI. Здоровье и благополучие собак в настоящее время является одним из самых важных вопросов. FCI будет наблюдать за системным развитием породы в Казахстане", – сказал президент FCI Тамаш Яккель.

Напомним, что вопрос сохранения казахских пород собак, а также их международного признания, с 2022 года по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева находится под патронатом Управления Делами Президента Республики Казахстан.