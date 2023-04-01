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sports.kz Сегодня, 08:52
157
Сегодня, 08:52
157
Фото: sports.kz

"Казахский мексиканец" прошел взвешивание перед вторым боем в США

Завтра в Лонг-Бич (штат Калифорния, США) состоится вечер профи-бокса, одним из участников которого станет представитель Казахстана Айдын Ельжанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он сразится в поединке второго легчайшего веса с мексиканцем Хуаном Эрнандесом. Встреча рассчитана на четыре раунда.

Накануне боя оба соперника прошли церемонию взвешивания, на которой уложились в положенный лимит (до 55,2 килограммов).

Отметим, что для Айдына Ельжанова предстоящий бой станет вторым выступлением в США. В своем предыдущем поединке, 11 февраля "Казахский мексиканец" дебютировал в Штатах, нокаутировав в первом раунде американца Трентона Гибсона. 

 

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Сегодня, 08:52
157
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