"Казахский Ломаченко" стартовал с победы на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Фото: instagram/s_makhmud_17x

На ринг в 1/16 финала на чемпионате мира по боксу в Узбекистане вышел Махмуд Сабырхан, которого в честь украинского коллеги за технику и манеру боя прозвали "казахским Ломаченко", передаёт BaigeNews.kz

Казахстанец в своем первом поединке в весе до 54 килограммов одолел Иштван Шака из Венгрии со счетом 5:0.

Махмуд одержал уверенную победу в поединке единогласным решением судей.

Следующим соперником Сабырхана станет боксёр из Индии Сачин, который со счетом 5:0 победил Сергея Новака из Молдовы.

Поединок ожидается 9 мая.