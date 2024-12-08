На вечере бокса в ирландском Уотерфорде состоялся бой за звание чемпиона WBA Continental во втором полулёгком весе, в котором сразились казахстанец Султан Заурбек и поляк Дамиан Вржесински, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Заурбека и Вржесински был рассчитан на десять раундов и закончился победой боксёра из Казахстана единогласным решением судей, при этом во втором раунде поляк побывал в нокдауне.

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"Дорогой народ Казахстана, сегодняшнюю победу я посвящаю вам! Столько труда, усилий и пота было вложено, и эта победа стала возможной, в первую очередь, благодаря Всевышнему и вашим молитвам! Огромная благодарность всем, кто верил в меня и поддерживал. Дай Бог, впереди нас ждёт ещё много победных дней. Спасибо вам всем!", — написал "Казахский король в соцсетях".

Для Султана Заурбека эта победа стала девятнадцатой в профессиональной карьере. Таким образом, "Казахский король" (прозвище Заурбека) защитил титул чемпиона WBA Continental во втором полулегком весе. Что касается его оппонента, то Дамиан Вржесински проиграл в четвертый раз в профи.