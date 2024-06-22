"Казахский король" быстро нокаутировал аргентинца в Великобритании
Сегодня, 08:42
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Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
92Фото: instagram.com/sultanzaurbek
Казахстанский боксёр Султан Заурбек выступил на вечере профессионального бокса в Болтоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он боролся за титул WBA Continental с аргентинцем Романом Рубеном Рейносо. Этот поединок прошёл во втором полулёгком весе и был рассчитан на десять раундов. Он закончился победой Заурбека нокаутом в первом раунде, до этого он дважды отправил соперника в нокдаун.
Таким образом, Султан Заурбек одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере, а Роман Рубен Рейносо потерпел пятое поражение. Добавим, что Заурбек выступает под прозвищем "Казахский король", а некоторые зарубежные эксперты сравнивают его с именитым соотечественником, называя "Наследником Геннадия Головкина".
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