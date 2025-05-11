Совсем недавно состоялась премьера долгожданного дуэта казахстанского певца Димаша Кудайбергена и хорватского виолончелиста Степана Хаузера, передаёт BaigeNews.kz.

Композиция "Stranger" была записана в Будапеште в рамках съемок юбилейного 10-го сезона международного проекта "Virtuosos", где оба артиста выступили в роли членов жюри.

Автором музыки стал российский композитор Игорь Крутой, написавший произведение специально для Димаша. В новой аранжировке композиция обрела дополнительную глубину за счет включения казахского национального инструмента кобыза, идею которого предложил сам певец. Работа над музыкальным оформлением велась при участии продюсера Димитриса Контопулоса (Греция) и звукорежиссёра Ерлана Бекчурина (Казахстан).

Партия виолончели, записанная Хаузером, стала органичным дополнением композиции.

Впервые "Stranger" прозвучала в 2021 году на открытии конкурса "Новая волна" в Сочи, а с тех пор неоднократно исполнялась на крупнейших сценах мира.

Песня дала название мировому концертному туру Димаша. В рамках шоу "Stranger" певец выступит 8 ноября — в Барселоне, 12 ноября — в Лондоне, 14 ноября — в Берлине, 12 декабря — в Риге.

Сообщалось, что мошенники продают фальшивые билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге.

Ранее стало известно, что казахстанский певец Димаш Кудайберген станет специальным гостем на концерте Лары Фабиан в рамках ее европейского турне Voices.