Казахский хор покорил корейских слушателей

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Казахский камерный хор успешно выступил в Южной Корее. Коллектив посетил несколько городов и стал одним из лучших на международном фестивале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Казахский камерный хор впервые в Южной Корее. Благодаря этой поездке в репертуаре артистов появились две корейские песни. Одна из них – посвященная погибшим в межкорейской войне – известная композиция "Бимок", автор которой присутствовал в зрительном зале.

"Хор прекрасно выступил. Они профессионалы. Я был удивлен тому, как казахские артисты сумели передать чувства корейской песни", - сказал поэт Хан Мен Хи.

Народную песню "Ариран" артистам помогли выучить в Ассоциации корейцев Актюбинской области. Именно эта композиция больше всего понравилась местным зрителям.

В репертуаре Казахского камерного хора произведения на разных языках. Состав труппы тоже интернациональный. Владимир Нестеров в этом коллективе уже 23 года.

"Не тяжело, потому что я родился в Казахстане и спокойно могу исполнять. У нас профессиональный коллектив. Мы вообще на любом языке исполняем музыку. Поэтому в этом плане у нас нет проблем", - отметил артист Казахского камерного хора Владимир Нестеров.

На международном фестивале на острове Чеджу казахский хор был признан одним из лучших. Артистов просили спеть на бис и пригласили выступить в Узбекистане, Индонезии, на Филиппинах и в США.