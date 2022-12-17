Казахский файтер провалил взвешивание перед поединком в UFC

Фото: Sports.kz

В Лас-Вегасе прошла процедура официального взвешивания перед последним турниром UFC в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

18 декабря этнический казах из Китая Максат Кайсар сразится с мексиканским файтером Рафой Гарсией в рамках турнира UFC Fight Night.

Перед поединком Максат Кайсар показал на весах 71,6 килограмма, допустив перевес в 1,3 килограмма. Спортсмен не смог уложиться в лимит легкого веса. Но так как бой не титульный, поединок с Гарсией остался в силе, Максат же отдаст сопернику 20% от гонорара.

Казахстанец Сергей Морозов показал на весах 61,6 килограмма и оказался немного тяжелее своего соперника Джорни Ньюсона — 61,3 килограмма.

Вес представляющего РФ казаха Дамира Исмагулова — 70,7 килограмма, а его соперник Арман Царукян показал на весах 70,5 килограмма.

Турнир состоится в ночь с субботы на воскресенье 18 декабря.