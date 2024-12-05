Казахский древний обряд вошёл в список ЮНЕСКО

Заседание Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия прошло в парагвайской столице Асунсьоне, передаёт BaigeNews.kz.

"Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включен один из древних казахских обрядов "Беташар", - написал Карин на своей странице в Facebook.