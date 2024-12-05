Казахский древний обряд вошёл в список ЮНЕСКО
Об этом сообщил государственный советник Ерлан Карин.
Сегодня, 08:39
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Сегодня, 08:39Сегодня, 08:39
261Фото: astrakult.ru
Заседание Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия прошло в парагвайской столице Асунсьоне, передаёт BaigeNews.kz.
"Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включен один из древних казахских обрядов "Беташар", - написал Карин на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее необычные казахские обычаи на Наурыз вспомнили в Мангистау.
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