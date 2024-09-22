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  • BAIGENEWS

"Казахский Борз" отправил в нокаут Рахмонова

Вчера, 22:57
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instagram.com/sultanov_borz/ Вчера, 22:57
Вчера, 22:57
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Фото: instagram.com/sultanov_borz/

Во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы на турнире по смешанным единоборствам Naiza 67 состоялся поединок, в котором сошлись казахстанский боец Асан Султанов по прозвищу "Казахский Борз" и узбекистанец Абдурауф Рахмонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок среднего веса был рассчитан на три раунда по пять минут, но не продлился всю отведенную на него дистанцию. Уже в первом раунде Султанов точным ударом отправил соперника на канвас и принялся добивать его. Рефери быстро вмешался и остановил поединок. Итог — победа Султанова техническим нокаутом в первом раунде.

 
 
 
 
 
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Публикация от NAIZA FIGHTING CHAMPIONSHIP (@naiza.mma)

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