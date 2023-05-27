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  • Казахский боец из Китая отправил в нокаут южнокорейца в битве за контракт UFC
Скриншот с видео Сегодня, 21:46
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Сегодня, 21:46
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Фото: Скриншот с видео

Казахский боец из Китая отправил в нокаут южнокорейца в битве за контракт UFC

Полусредневес Тайлак Нурай по прозвищу "Супер Саян" вырубил южнокорейца Хана Сеула Кима во время шоу под названием "Дорога к UFC", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Однако Нурай за этот бой не получит контракт с UFC. Road to UFC проводится в Азии среди азиатских бойцов и проходит по системе Гран-при, то есть одного боя недостаточно для контракта. В этом году в проекте — наилегчайший, легчайший, полулёгкий и лёгкий веса. 

В рамках каждого эфира Road to UFC проводятся нетурнирные бои — в других весах. В таком из них выступил Нурай, но шансы подписаться в UFC у него есть. Вот что пишет официальный сайт UFC: 

"Яркой победой Нурай оправдывает похвалу от сотрудников шанхайского офиса UFC и привлекает внимание к себе - как к потенциальному подписанию в ростер полусреднего веса UFC".

 

t.me/sportilinet

 

 

 

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Сегодня, 21:46
437
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