Казахский боец из Китая отправил в нокаут южнокорейца в битве за контракт UFC

Фото: Скриншот с видео

Полусредневес Тайлак Нурай по прозвищу "Супер Саян" вырубил южнокорейца Хана Сеула Кима во время шоу под названием "Дорога к UFC", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Однако Нурай за этот бой не получит контракт с UFC. Road to UFC проводится в Азии среди азиатских бойцов и проходит по системе Гран-при, то есть одного боя недостаточно для контракта. В этом году в проекте — наилегчайший, легчайший, полулёгкий и лёгкий веса.

В рамках каждого эфира Road to UFC проводятся нетурнирные бои — в других весах. В таком из них выступил Нурай, но шансы подписаться в UFC у него есть. Вот что пишет официальный сайт UFC:

"Яркой победой Нурай оправдывает похвалу от сотрудников шанхайского офиса UFC и привлекает внимание к себе - как к потенциальному подписанию в ростер полусреднего веса UFC".

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